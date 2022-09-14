Керівництво Збройних сил України володіє повною інформацією про логістичні маршрути і перекидання ворогом озброєння і техніки на Південному фронті.
Про це заявила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу.
За її словами, окупанти усвідомлюють, що вогневий контроль ЗСУ перекриває всі можливі для них шляхи.
"Нам відомо, ми відстежуємо і контролюємо ті шляхи, які вони можуть використовувати для остаточного застосування цієї техніки на Південному фронті. І вони усвідомлюють, що вогневий контроль наш якраз перекриває всі материкові шляхи, які вони можуть використовувати гіпотетично. Навіть якщо вони спробують розбити ці колони на маленькі групи, ми готові до цього, і вони теж в цьому обізнані", - зазначила Гуменюк.
Нагадаємо, триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.
Раніше в Інституті вивчення війни констатували, що контрнаступ ЗСУ переломив хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року-після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.