Російські військові усвідомлюють, що вогневий контроль ЗСУ перекриває всі можливі для них шляхи.

Керівництво Збройних сил України володіє повною інформацією про логістичні маршрути і перекидання ворогом озброєння і техніки на Південному фронті.

Про це заявила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу.

За її словами, окупанти усвідомлюють, що вогневий контроль ЗСУ перекриває всі можливі для них шляхи.

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"Нам відомо, ми відстежуємо і контролюємо ті шляхи, які вони можуть використовувати для остаточного застосування цієї техніки на Південному фронті. І вони усвідомлюють, що вогневий контроль наш якраз перекриває всі материкові шляхи, які вони можуть використовувати гіпотетично. Навіть якщо вони спробують розбити ці колони на маленькі групи, ми готові до цього, і вони теж в цьому обізнані", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

Раніше в Інституті вивчення війни констатували, що контрнаступ ЗСУ переломив хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року-після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

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