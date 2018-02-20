Вторгнення в Україну регулярної армії РФ перешкодило успішному завершенню АТО – Порошенко

Петро Порошенко наголосив, що формат антитерористичної операції відіграв важливу роль на першому етапі відсічі російській агресії.

Президент Петро Порошенко заявляє, що лише пряме вторгнення в Україну регулярної армії РФ перешкодило повному та успішному завершенню антитерористичної операції.

Про це він повідомив під час відкритої частини воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони.

«Безумовно, АТО відіграла вкрай важливу роль на першому етапі відсічі агресії, більше того, в форматі АТО було звільнено понад дві третини окупованого Донбасу», - заявив президент.

Читайте такожВторгнення РФ в Україну є найбільшим порушенням міжнародного права з часів Другої світової - МЗС Канади«Можемо констатувати, що лише пряме вторгнення російської армії стало на заваді повному і успішному завершенню АТО. Якби у нас не було регулярних підрозділів російської армії, які перетнули кордон та напали на вимотану українську армію, сумнівів в ефективності завершення операції в мене немає», - додав президент.

Крім того, серед інших причин виникнення проблем на першому етапі відсічі агресії РФ президент назвав «повну руйнацію Збройних сил, розвідки, спецслужб попередньою владою».

«Свідомо знищувалися українські Збройні сили через механізми присутності іноземних агентів, шляхом розпродажу війська, злочинного скорочення, ліквідації системи забезпечення, системи підготовки кадрів», - додав президент.

За його словами, станом на 2014 рік зусиллями і попереднього президента, і попередніх міністрів «армія була знищена».

«Сьогодні, через 3,5 роки наполегливої роботи, через виділенні від 5 до 6% ВВП на сектор оборони та безпеки, ми та партнери по НАТО можуть констатувати, що Україна має одну із найбільш ефективних армій Європи», - резюмував президент.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав закон про деокупацію Донбасу, яким Росія визнається державою-агресором.