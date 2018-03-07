Доба в АТО: внаслідок мінометного обстрілу бойовиків загинув український військовий
Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, досягнуті напередодні у Мінську.
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Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО. "На Луганському напрямку противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, а із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – неподалік Малинового", - повідомили в прес-центрі.
Там додали, що на Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети і стрілецьку зброю в передмісті Авдіївки.
"Загалом, минулої доби, агресор провів три прицільних обстріли позицій Збройних сил України. Внаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув український військовослужбовець. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за Україну", підсумували в прес-центрі.