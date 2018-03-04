Вночі бойовики відновили обстріли позицій ЗСУ

Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.

За минулу добу бойовики здійснили 8 прицільних обстрілів по укріпленням ЗСУ у зоні АТО. Усі обстріли відбулися за темної пори доби.

Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав, повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Читайте такожСБУ виявила на Донбасі заборонену протипіхотну міну російського виробництва"На Луганському напрямку ворог вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї довкола Кримського. З гранатометів різних типів загарбники обстрілювали наших захисників біля Луганського, Новгородського, Станиці Луганської і Щастя, а зі стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я на підступах до Малинового. На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети поблизу Водяного на Приазов’ї, а 82-мм міномети – неподалік Пісків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 18.00 3 березня режим тиші зберігався вздовж усієї лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції.