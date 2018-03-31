"Великоднє перемир'я": бойовики приховано стягують озброєння і техніку - Міноборони

У районах населених пунктів Чистякове, Олександрівка та Круглик СММ ОБСЄ підтверджено розташування 14 танків.

Бойовики, використовуючи режим "великоднього перемир’я", продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк на прес-брифінгу.

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«Використовуючи режим перемир’я, бойовики окупаційних військ продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що у районах населених пунктів Чистякове, Олександрівка та Круглик спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтверджено факт розташування 14 танків, а у районі населеного пункту Золоте – 9 одиниць БМП-1», - сказав Гуцуляк.

Він додав, що за результатами проведеної верифікації місць відведеної техніки спостерігачі місії виявили відсутність 18 танків, 9 мінометів калібру 82 мм та 15 одиниць протитанкових гармат МТ- 12.

За словам Гуцуляка, на Світлодарському напрямку було зафіксоване переміщення техніки бойовиків до лінії зіткнення у кількості 14 БМП та 6 одиниць тентових вантажівок.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року.

Проте протягом 30 березня російсько-окупаційні війська 32 рази порушили "великоднє перемир'я" на Донбасі.