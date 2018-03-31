"Великоднє перемир'я": бойовики приховано стягують озброєння і техніку - Міноборони
Бойовики, використовуючи режим "великоднього перемир’я", продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк на прес-брифінгу.
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«Використовуючи режим перемир’я, бойовики окупаційних військ продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що у районах населених пунктів Чистякове, Олександрівка та Круглик спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтверджено факт розташування 14 танків, а у районі населеного пункту Золоте – 9 одиниць БМП-1», - сказав Гуцуляк.
Він додав, що за результатами проведеної верифікації місць відведеної техніки спостерігачі місії виявили відсутність 18 танків, 9 мінометів калібру 82 мм та 15 одиниць протитанкових гармат МТ- 12.
За словам Гуцуляка, на Світлодарському напрямку було зафіксоване переміщення техніки бойовиків до лінії зіткнення у кількості 14 БМП та 6 одиниць тентових вантажівок.
Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року.
Проте протягом 30 березня російсько-окупаційні війська 32 рази порушили "великоднє перемир'я" на Донбасі.