До Великодніх свят почало діяти перемир'я на Донбасі

00:01, 30 березня 2018
Війна
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На Донбасі почало діяти "великоднє" перемир'я / фото УНІАН

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У повідомленні зазначено, що ТКГ підтверджує прихильність всеосяжного, стійкого і безстрокового припинення вогню з 30 березня.

При цьому наголошується, що всі домовленості про припинення вогню силами АТО дотримувалися неухильно. «Разом з тим, виключно у разі загрози життю та здоров'ю цивільного населення, особового складу підрозділів ЗСУ, здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Російської Федерації, Збройні сили України готові негайно реагувати у відповідь», - відзначили в штабі АТО.

Попереднє перемир'я, узгоджена учасниками Контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі набула чинності з півночі 5 березня. Пізніше повідомлялося, що бойовики порушили режим тиші через годину після його початку.

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Теги: #Перемир'я на Донбасі