До Великодніх свят почало діяти перемир'я на Донбасі

Перемир'я на Донбасі набрало чинності о 00:01 30 березня.

На Донбасі з 00:01 30 березня почало діяти чергове перемир'я, в цей раз воно приурочене майбутнім великодніх свят. Про це раніше повідомили в прес-службі ОБСЄ за підсумками рішення Тристоронньої контактної групи.

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У повідомленні зазначено, що ТКГ підтверджує прихильність всеосяжного, стійкого і безстрокового припинення вогню з 30 березня.

При цьому наголошується, що всі домовленості про припинення вогню силами АТО дотримувалися неухильно. «Разом з тим, виключно у разі загрози життю та здоров'ю цивільного населення, особового складу підрозділів ЗСУ, здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Російської Федерації, Збройні сили України готові негайно реагувати у відповідь», - відзначили в штабі АТО.

Попереднє перемир'я, узгоджена учасниками Контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі набула чинності з півночі 5 березня. Пізніше повідомлялося, що бойовики порушили режим тиші через годину після його початку.