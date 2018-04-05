Порошенко пророкує Україні перемогу у війні з Росією (відео)

Порошенко заявив, що українці на сьогодні зруйнували всі сценарії Путіна про "новоросію" та "малоросію".

Президент Петро Порошенко переконаний, що війна на Сході нашої держави закінчиться перемогою України.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ у Вінниці, передає прес-служба глави держави.

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"Коли буде мир, коли закінчиться війна - це питання набагато більш складне, але я можу дати відповідь і на це питання. Війна закінчиться нашою перемогою", - наголосив президент.

При цьому Порошенко заявив, що не маю з цього приводу жодного сумніву.

"Не тільки тому, що ми маємо найкращі Збройні сили, не тільки тому, що ми боронимо рідну землю, не тільки тому, що українці на сьогоднішній день зруйнували всі сценарії Путіна про "новоросію", "малоросію", розкол держави і все таке інше. А, в тому числі тому, що з нами правда. І у Страсний тиждень можу сказати, що і Господь Бог з нами, тож ми точно переможемо", - сказав президент.

Раніше Порошенко заявив, що Антитерористична операція на сході України завершиться у травні.