АТО на Донбасі завершиться у травні - Порошенко

За словами президента, формат АТО буде переведений у відповідний військовий формат під керівництвом генерала Сергія Наєва.

Президент Петро Порошенко заявляє, що антитерористична операція на сході України завершиться у травні.

Про це глава держави сказав у Вінниці під час спілкування з регіональними ЗМІ, відповідаючи на запитання, чи може він назвати дату завершення антитерористичної операції.

"Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони країни відповідно до прийнятого закону - парламент підтримав мій законопроект про реінтеграцію Донбасу. Ми запроваджуємо абсолютно нові, більш ефективні заходи із застосування Збройних сил, з розширенням наших оборонних спроможностей, і робимо це, тому що ми бачимо різке зростання рівня загрози на сході нашої держави", - наголосив Порошенко.

"І порох треба тримати сухим, і режим АТО, коли це все координувалося через керівництво Служби безпеки України, зараз буде переведено до керівництва Збройних сил", - додав він.

Глава держави нагадав, що призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем Операцією об'єднаних сил (ООС). Порошенко назвав його дуже досвідченим і рішучим військовим, з унікальним бойовим досвідом.

"Формат АТО буде переведений у відповідний військовий формат під керівництвом генерала Наєва, який призначений моїм указом", - зазначив глава держави.

"Але, коли буде мир, і якщо ви хотіли спитати, коли закінчиться війна - це питання набагато складніше. Але я можу точно сказати і дати відповідь на це питання - війна закінчиться нашою перемогою. Я не маю з цього приводу жодного сумніву. Не тільки тому, що ми маємо найкращі Збройні сили, не тільки тому, що ми боронимо рідну землю, не тільки тому, що українці на сьогодні зруйнували усі сценарії Путіна про "Новоросію", "Малоросію", розкол держави і таке інше, а у тому числі - тому що з нами правда, а і на Страсний тиждень можна сказати, що і Господь Бог з нами. Ми точно переможемо", - наголосив Порошенко.

При цьому президент додав, що, як нещодавно стало відомо, в РФ мали намір в Запоріжжі створити так звану «Запорізьку народну республіку».

«Розкритий сценарій подій в Києві, де планували вбити від 500 до тисячі громадян для того, щоб запустити хаос», - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 січня ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

Серед іншого, законом передбачено, що АТО може бути завершено у зв’язку із введенням воєнного чи надзвичайного стану або із початком здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, передбачених цим законом.

22 лютого начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що АТО буде завершена, на Донбасі проводитиметься операція Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво. Також у Генштабі ЗСУ заявляли, що АТО на Донбасі може тривати й під час операції Об'єднаних сил - ці заходи не виключають один одного.

Президент призначив на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

27 березня Наєв заявив, що АТО триватиме до виходу указу президента про оголошення початку операції Об’єднаних сил.