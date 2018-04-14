За добу бойовики 43 рази обстріляли позиції сил АТО, поранено одного українського бійця

На Луганському напрямку окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Російсько-окупаційні війська минулої доби здійснили 43 обстріли позицій сил АТО, одного українського військового поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

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Зокрема, на Луганському напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по укріпленнях Збройних сил України під Троїцьким. Також міномети калібру 82 мм ворог застосував в районі Кримського, гранатомети і стрілецьку зброю – неподалік Зайцевого, а великокаліберні кулемети – поблизу Світлодарська.

За даними штабу, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Опитного та Кам’янки. Крім цього, з гранатометів вогонь вівся по укріпленнях ЗСУ поблизу Водяного, Авдіївки, Кам’янки, Мар’їнки, Павлополя, Лебединського та Богданівки, з великокаліберних кулеметів – неподалік Невельського, Авдіївки, Мар’їнки, Павлополя та Шахти «Бутівка», а з озброєння БМП – в районі Талаківки, Кам’янки та Богданівки.

«Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Кам’янки, Опитного, Лебединського, Шахти «Бутівка», Талаківки, Павлополя та Водяного, а по захисниках Авдіївки вівся снайперський вогонь»,- додали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко заявив, що антитерористична операція буде змінена на операцію Об'єднаних сил на Донбасі 30 квітня.