Бойовики з гранатометів обстріляли низку позицій сил АТО

Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

За минулу добу бойовики здійснили 38 обстрілів позицій сил АТО, застосовуючи 120 мм міномети, а також з гранатомети різних систем. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в соцмережі.

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Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, а також з гранатометів різних систем агресор вів вогонь по укріпленнях Збройних сил України в районі Пісків та Шахти «Бутівка». 82 мм міномети противник застосував поблизу Новотроїцького, а озброєння танку – неподалік Кам’янки.

«Також з гранатометів обстріляні захисники Авдіївки, Талаківки, Мар’їнки, Водяного та Пищевика, з великокаліберних кулеметів – оборонці Кам’янки, Гнутового, Опитного, Водяного, Пісків, Новотроїцького та Павлополя, а з озброєння БМП – Гнутового, Пісків, Невельського та Пищевика», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, за даними штабу, стрілецьку зброю противник застосував по позиціях сил АТО в районі Авдіївки, Лебединського, Кам’янки, Шахти «Бутівка», Талаківки, Водяного і Гнутового, а поблизу Мар’їнки – вівся снайперський вогонь.

Зазначається, що на Луганському напрямку із заборонених 120-мм мінометів агресор вів вогонь по українських опорних пунктах під Троїцьким, а з стрілецької зброї – обстріляв захисників Станиці Луганської.

«Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав», - додали в прес-центрі.