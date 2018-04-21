Вночі бойовики півсотні разів стріляли з танків і мінометів по позиціях сил АТО

Також бойовики випустили понад 80 мін з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

За перших 9 годин цієї доби бойовики здійснили майже 50 пострілів з танків по позиціях сил АТО на сході України. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

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"Загалом з опівночі станом на 9 годину ранку сьогодні, 21 квітня, бойовики окупаційних адміністрацій Російської Федерації вже здійснили по оборонним позиціях наших захисників близько 50 пострілів з танків, випустили понад 80 мін з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм", - заявив він.

При цьому, Гуцуляк не уточнив, чи є загиблі та поранені внаслідок цих обстрілів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, на Донеччині бойовики обстріляли із танка позиції сил АТО поблизу Піщевика та Павлополя, через обстріл було призупинено пропуск громадян через КПВВ «Гнутове», який знаходиться поблизу.

Обстріл тривав близько 40 хвилин. За цей час танки противника здійснили майже 50 пострілів.

Зазначається, що цивільних осіб, які перебували під час обстрілу біля КПВВ, відвели до безпечних місць, а станом на 8.00 пропуск на КПВВ «Гнутове» було відновлено.

Також під час цього обстрілу бойовики застосували заборонені міномети калібру 120 мм, випустивши майже 60 мін.

Минулої доби, 20 квітня, на Донбасі бойовики 36 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України, внаслідок обстрілів один український боєць загинув, ще один зазнав поранення. Терористи продовжують застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.