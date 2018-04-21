Бойовики обстріляли з танка позиції АТО поблизу КПВВ «Гнутове», де перебували цивільні

Обстріл з танка позицій сил АТО поблизу Піщевика та Павлополя тривав близько 40 хвилин. Також терористи застосували заборонені міномети калібру 120 мм, випустивши майже 60 мін.

Сьогодні на Донеччині бойовики обстріляли із танка позиції сил АТО поблизу Піщевика та Павлополя, через обстріл було призупинено пропуск громадян через КПВВ «Гнутове», який знаходиться поблизу.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"Сьогодні через обстріл бойовиками російсько-окупаційних військ позицій сил АТО в районі Піщевика та Павлополя із озброєння танка на деякий час було призупинено пропуск громадян на КПВВ «Гнутове», що знаходиться у безпосередній близькості", - йдеться у повідомленні.

Обстріл тривав близько 40 хвилин. За цей час танки противника здійснили майже 50 пострілів.

Зазначається, що цивільних осіб, які перебували під час обстрілу біля КПВВ, відвели до безпечних місць, а станом на 8.00 пропуск на КПВВ «Гнутове» було відновлено.

Також під час цього обстрілу бойовики застосували заборонені міномети калібру 120 мм, випустивши майже 60 мін.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 36 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України, внаслідок обстрілів один український боєць загинув, ще один зазнав поранення. Терористи продовжують застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.