Доба на Донбасі: 36 обстрілів, один загиблий український військовий

Бойовики застосовували великокаліберну зброю та реактивні системи "Град".

За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 36 обстрілів позицій українських захисників, зокрема використовуючи заборонену Мінськими угодами зброю.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий, ще один зазнав поранення. Постраждалого військовослужбовця доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.

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На Донецькому напрямку із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» бойовики обстріляли наші позиції неподалік Лебединського випустивши по українських укріпленнях 40 реактивних снарядів. Крім того, під Лебединським ворог застосував 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також бойовики обстріляли українських захисників Широкиного, Водяного, Новотроїцького, Пісків, Шахти «Бутівка», Гнутового, Верхньоторецького та Опитного. Вогонь зі стрілецької зброї також вівся по оборонцях Мар’їнки, Невельського, Авдіївки.

На Луганському напрямку із забороненої 122 мм артилерії агресор обстріляв українські опорні пункти в районі Попасної, з 82 мм мінометів та озброєння БМП – під Троїцьким, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Новгородського. Крім цього, гранатомети та снайперську зброю окупанти застосували поблизу Зайцевого, озброєння БМП – в районі Кримського, великокаліберні кулемети – неподалік Травневого, а стрілецьку зброю – під Новолуганським.