Завершення АТО на Донбасі: Генштаб готується до переходу до операції Об’єднаних сил 30 квітня

Стратегічне керівництво майбутньою військовою операцією на сході України здійснюватиме замість СБУ Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генеральному штабі Збройних сил України триває підготовка на різних рівнях до переходу від формату антитерористичної операції до операції Об’єднаних сил на Донбасі, що заплановано на 30 квітня.

Про це у коментарі УНІАН повідомив начальник Управління зв'язків із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

«Затверджений план, є рішення президента, яке буде точкою відліку», - заявив він, коментуючи майбутнє переформатування АТО в операцію Об’єднаних сил на Донбасі.

«Щойно буде документ. Президент попередньо озвучив перехід від АТО до операції Об’єднаних сил 30 квітня, і командувач (Об’єднаних сил Сергій Наєв – УНІАН) про це в одному зі своїх інтерв’ю говорив, тому ми теж очікуємо планового переходу. Буде відповідне нормативне регулювання, і тоді будемо про це говорити», - додав Сеник.

«Звичайно, триває підготовка на всіх рівнях до виконання завдань за призначенням…. Стратегічне керівництво майбутньої операції (Об’єднаних сил – УНІАН) здійснюватиме Генеральний штаб», - підкреслив він.

Своєю чергою, в Міноборони підтвердили, що вже підготовлені «органи військового управління», що виконуватимуть завдання на Донбасі після завершення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 січня ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

Серед іншого, законом передбачено, що АТО може бути завершено у зв’язку із введенням воєнного чи надзвичайного стану або із початком здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, передбачених цим законом.

22 лютого начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що АТО буде завершена, на Донбасі проводитиметься операція Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво. Також у Генштабі ЗСУ заявляли, що АТО на Донбасі може тривати й під час операції Об'єднаних сил - ці заходи не виключають один одного.

Президент призначив на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

27 березня Наєв заявив, що АТО триватиме до виходу указу президента про оголошення початку операції Об’єднаних сил.

13 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що антитерористична операція буде змінена на операцію Об'єднаних сил на Донбасі 30 квітня.