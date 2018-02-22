"Буде єдиний Об’єднаний штаб": екс-заступник начальника Генштабу розповів про зміну формату АТО на Донбасі

Штабу Об'єднаних сил будуть підпорядковані усі силові підрозділи на сході держави, що покращить систему управління військовою операцією на Донбасі, зауважив Романенко.

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко переконаний, що зміна формату антитерористичної операції на операцію Об’єднаних сил підвищить ефективність управління та ведення бойових дій на Донбасі.

Про це він повідомив в коментарі УНІАН. «Закон про реінтеграцію Донбасу, який підписав президент 20 лютого, і в якому Росія визначена державою-агресором та окупантом нашої території, передбачає введення в дію такої структури органу управління, як об’єднаний штаб Об’єднаних сил», - зазначив Романенко.

За його словами, де-факто на четвертому році війни управління операцією на сході України здійснював не антитерористичний центр Служби безпеки України, а штаб АТО, який знаходиться в тому районі на чолі з військовим генералом.

«Тепер, згідно з цим законом, можна буде чітко сформувати систему управління для виконання такого роду операцій, і на підставі цієї системи управління керувати всіма структурами сектору оборони та безпеки в цьому районі, призначити керівника цього штабу, що дасть змогу підвищити рівень ефективності управління, підготовки та проведення операції Об’єднаних сил», – зауважив генерал.

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«Ми маємо вже практичний досвід за ці роки… Було видно, що коли сили та засоби Збройних сил, Нацгвардії, МВС, СБУ діють кожен в своєму напрямку – це знижає ефективність. А раніше взаємодія організовувалась на рівні координації дій – це занадто низький рівень для фактичного ведення війни. Тому, хоча і з запізненням, ми прийшли до управління єдиним Об’єднаним штабом, якому будуть підпорядковані всі сили. Більше того, якщо буде введений воєнний стан, то і військово-цивільні адміністрації будуть замикатися на цей Об’єднаний штаб», - розповів Романенко.

За його словами, Україна вивчила досвід ведення локальних війн, в тому числі, і свого супротивника. «Тобто таку ж централізацію (військового управління – УНІАН) ті ж росіяни провели в себе під час ведення другої війни в Чечні, і прийшли до того, що це треба робити», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що антитерористична операція буде завершена, на Донбасі проводитиметься операція Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво. АТО на сході України була розпочата в середині квітня 2014 року.