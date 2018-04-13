Операція Об'єднаних сил на Донбасі стартує 30 квітня - Порошенко

Про це президент повідомив в ефірі українських телеканалів.

Президент України Петро Порошенко заявив, що антитерористична операція буде змінена на операцію Об'єднаних сил на Донбасі 30 квітня.

Про це Порошенко повідомив в ефірі українських телеканалів.

«Не через місяць, воно (операція – УНІАН) має змінитись 30 квітня», - заявив він, відповідаючи на питання, коли АТО має бути змінена на операцію Об’єднаних сил на Донбасі.

«Проблема не в перевагах, я думаю, що це кардинально міняє організацію управління військовою структурою. АТО знаходиться під керівництвом Служби безпеки України. Взаємодія між СБУ і підрозділами Збройних сил України, Національної поліції, Нацгвардії є абсолютно іншою, ніж передбачено в законі про реінтеграцію Донбасу. Керівництво операцією переходить до ЗСУ, і у Збройних сил з’являються додаткові повноваження щодо реагування на агресію», - зауважив президент.

За словами Порошенка, під порядкування ЗСУ переходять частини та підрозділи Нацгвардії, СБУ, прикордонників, Нацполіції.

«Це зробить дії українських військових набагато більш ефективними не лише у відсічі збройній агресії, а й у протидії диверсійним групам», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 січня ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

Серед іншого, законом передбачено, що АТО може бути завершено у зв’язку із введенням воєнного чи надзвичайного стану або із початком здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, передбачених цим законом.

22 лютого начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що АТО буде завершена, на Донбасі проводитиметься операція Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво. Також у Генштабі ЗСУ заявляли, що АТО на Донбасі може тривати й під час операції Об'єднаних сил - ці заходи не виключають один одного.

Президент призначив на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.