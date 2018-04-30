Порошенко підбив підсумки АТО на Донбасі

За словами Порошенка, Антитерористична операція виконала поставлені завдання.

Президент України Петро Порошенко заявив, що формат АТО свого часу дозволив зруйнувати плани Кремля нав’язати світові тези, що в Україні відбувся «державний заколот» і дозволив провести вільні вибори.

Про це Порошенко повідомив під час наради з керівниками силових відомств.

За його словами, запровадження АТО у 2014-му році дозволило у короткі терміни привести у відповідний бойовий стан усі наявні на той час можливості сектора оборони і безпеки України.

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«Формат АТО свого часу дозволив зруйнувати плани Кремля нав’язати світові тези, що в Україні відбувся «державний заколот». З перших днів АТО плани Росії були зруйновані, а в Україні було забезпечене вільне волевиявлення громадян під час виборів, які проходили в умовах агресії РФ», - сказав Порошенко.

Президент зауважив, що «за 4 роки завдяки загальнонаціональній солідарності, мужності та патріотизму усього українського народу Антитерористична операція виконала поставлені завдання».

Раніше 30 квітня Порошенко заявив про зміну формату АТО на операцію Об'єднаних сил на Донбасі.