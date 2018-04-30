Порошенко підбив підсумки АТО на Донбасі

15:24, 30 квітня 2018
Війна
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АТО на Донбасі завершилася 30 квітня / фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко заявив, що формат АТО свого часу дозволив зруйнувати плани Кремля нав’язати світові тези, що в Україні відбувся «державний заколот» і дозволив провести вільні вибори.

Про це Порошенко повідомив під час наради з керівниками силових відомств.

За його словами, запровадження АТО у 2014-му році дозволило у короткі терміни привести у відповідний бойовий стан усі наявні на той час можливості сектора оборони і безпеки України.

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«Формат АТО свого часу дозволив зруйнувати плани Кремля нав’язати світові тези, що в Україні відбувся «державний заколот». З перших днів АТО плани Росії були зруйновані, а в Україні було забезпечене вільне волевиявлення громадян під час виборів, які проходили в умовах агресії РФ», - сказав Порошенко.

Президент зауважив, що «за 4 роки завдяки загальнонаціональній солідарності, мужності та патріотизму усього українського народу Антитерористична операція виконала поставлені завдання».

Раніше 30 квітня Порошенко заявив про зміну формату АТО на операцію Об'єднаних сил на Донбасі.

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Теги: #АТО#Донбас#військова операція Об'єднаних сил