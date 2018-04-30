"Режим АТО завершився": Порошенко оголосив про старт Операції об'єднаних сил на Донбасі

Керівництво силами й засобами ЗСУ покладатиметься на командувача Об'єднаних сил, зауважив президент.

Президент України Петро Порошенко заявив про зміну формату АТО на операцію Об'єднаних сил на Донбасі

Про це він написав у Facebook.

«Сьогодні, 30 квітня, формат АТО змінився на операцію Об'єднаних сил», - заявив він.

За його словами, керівництво силами й засобами ЗСУ покладатиметься на командувача Об'єднаних сил. «Таким чином, завершився режим АТО, що розпочався у квітні 2014 року», - резюмував Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 січня ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

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Серед іншого, законом передбачено, що керівництво силами та засобами Збройних сил України, інших військових формувань, МВС, Нацполіції, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, що залучаються до вжиття заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ безпосередньо у Донецькій та Луганській областях, здійснює командувач об’єднаних сил, який призначається президентом за поданням начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил.

Відповідно до закону, командувач об’єднаних сил реалізує свої повноваження через Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ.

У березні президент України Петро Порошенко призначив на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Він заявив, що АТО триватиме до виходу указу президента про оголошення початку операції Об’єднаних сил.

13 квітня Порошенко заявив, що АТО буде замінено операцією Об'єднаних сил 30 квітня.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов зазначав, що зміна формату АТО на операцію Об'єднаних сил на Донбасі має на меті прискорення завершення конфлікту.

За словами Наєва, першочерговим завданням операції Об’єднаних сил буде припинення безкарних обстрілів окупантами українських позицій і загибелі українських солдатів та мирних громадян на Донбасі. Він зазначав, що військовому командуванню на час проведення операції Об'єднаних сил передано дуже вагомі повноваження, одночасно з цим на них покладено величезну відповідальність. Наєв наголосив, що на будь-які провокації Об'єднані сили уповноважені давати жорстку відповідь, аж до знищення атакуючих підрозділів противника.

Командування Об'єднаного оперативного штабу з 30 квітня має запровадити особливий порядок у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, на всій території Донецької та Луганської областей буде введено особливий порядок пропуску, розділений на три зони: «зелена» — де доступ необмежений, «жовта» — перебування за наявності документів (у цій зоні проводиться огляд речей та транспорту) та «червона» — перебування осіб тимчасово обмежено або заборонено.