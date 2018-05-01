Удосконалений і точний: опубліковано відео випробувань нового бойового модуля "Дуплет"

Бойовий модуль удосконалено системою вогню, що дозволяє, зокрема, супроводжувати цілі в автоматичному режимі та вести точний вогонь вдень і вночі.

Удосконалений бойовий модуль «Дуплет», призначений для модернізації бронетехніки, пройшов успішні випробування.

Про це президент України Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, бойовий модуль удосконалений системою вогню, яка, зокрема, дозволяє супроводжувати цілі в автоматичному режимі та вести точний вогонь вдень і вночі.

««Житомирський бронетанковий завод» значно підвищив характеристики бойового модуля та обладнав його удосконаленою системою вогню, яка дозволяє супроводжувати цілі в автоматичному режимі, розраховувати балістику боєприпасів та вести точний вогонь як в день, так і вночі", - написав він.

Як відомо, «Дуплет» — український бойовий модуль, українська публічна презентація якого відбулась у 2016 році. Його розробило держпідприємство "Житомирський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром".

Читайте також"Кращий за російський "Смерч": в Україні почалися випробування ракетного комплексу "Вільха" (фоторепортаж)

Бойовий модуль "Дуплет" оснащений двома автоматичними 30-мм гарматами ЗТМ-2 від підприємства концерну ДП "НТК "Завод точної механіки", завдяки чому можливо удвічі збільшити щільність вогню, створивши завісу із 30-мм снарядів.

"Дуплет" також оснащується керованими протитанковими ракетами, в тому числі сучасними високоточними ракетами "Бар’єр", які встановлюються на такі бронемашини як БТР-3 та БТР-4. Ці ракети дозоляють знищувати бронетехніку противника на відстані до 5 кілометрів. Також "Дуплет" озброєний автоматичним гранатометом та двома кулеметами калібром 7,62 мм.

Бойовий модуль "Дуплет" оптимізований для використання на БМП-2, що дозволяє за мінімальний термін оснастити ним ці бойові машини. У випадку необхідності, «Дуплет» можна встановити й на іншій бронетехніці.