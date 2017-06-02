Нацгвардія прийняла на озброєння Ан-26 та партію БТР з бойовим модулем "Штурм-М" (фото, відео)

12:32, 02 червня 2017
Війна
1590 0

БТР-3ДА здійснили марш-кидок дорогами цивільного призначення та бездоріжжям.

Нацгвардія отримала чергову партію БТР / Скріншот

Національній гвардії України передали партію БТР-3ДА після проведення відповідних випробувань виробником. Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

Зазначається, що кожна бойова машина пройшла перевірку роботи всіх систем. Так, БТР-3ДА здійснили марш-кидок дорогами цивільного призначення та бездоріжжям, долаючи перепони з окопів, колійних мостів, танкових колії та надовб, після чого здійснили контрольне ураження цілей зі штатного озброєння.

Читайте такожПовітряні сили ЗСУ отримають модернізовані винищувачі, штурмовики та бомбардувальники

"БТР-3ДА оснащений бойовим модулем "Штурм-М", який оснащений 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, що має скорострільність у 330 пострілів за хвилину. Завдяки наведенню озброєння за допомогою сучасного цифрового комплексу з лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, вдається досягти високої точності та кучності вогню на всіх режимах вогню", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, бойовий модуль "Штурм-М" оснащений 7,62-мм кулеметом та автоматичним гранатометом, а також комплексом керованого озброєння "Бар’єр", який забезпечує бронепробиття не менше 800 мм, не враховуючи динамічний захист, на відстані до 5 км. Це дозволяє екіпажу БТР-3ДА знищувати будь-яку бронетехніку противника. 

ukroboronprom.com.ua

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Twitter повідомив, що на озброєння Нацгвардії надійшов й оновлений Ан-26.

"Оновлений і модифікований АН-26 приступив до несення служби в Нацгвардії. Міцнішаємо!", - йдеться у його повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #озброєння Нацгвардії#БТР для Нацгвардії