Нацгвардія прийняла на озброєння Ан-26 та партію БТР з бойовим модулем "Штурм-М" (фото, відео)

Національній гвардії України передали партію БТР-3ДА після проведення відповідних випробувань виробником. Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

Зазначається, що кожна бойова машина пройшла перевірку роботи всіх систем. Так, БТР-3ДА здійснили марш-кидок дорогами цивільного призначення та бездоріжжям, долаючи перепони з окопів, колійних мостів, танкових колії та надовб, після чого здійснили контрольне ураження цілей зі штатного озброєння.

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"БТР-3ДА оснащений бойовим модулем "Штурм-М", який оснащений 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, що має скорострільність у 330 пострілів за хвилину. Завдяки наведенню озброєння за допомогою сучасного цифрового комплексу з лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, вдається досягти високої точності та кучності вогню на всіх режимах вогню", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовий модуль "Штурм-М" оснащений 7,62-мм кулеметом та автоматичним гранатометом, а також комплексом керованого озброєння "Бар’єр", який забезпечує бронепробиття не менше 800 мм, не враховуючи динамічний захист, на відстані до 5 км. Це дозволяє екіпажу БТР-3ДА знищувати будь-яку бронетехніку противника.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Twitter повідомив, що на озброєння Нацгвардії надійшов й оновлений Ан-26.

"Оновлений і модифікований АН-26 приступив до несення служби в Нацгвардії. Міцнішаємо!", - йдеться у його повідомленні.