ЗСУ будуть використовувати на Донбасі автоматизовані системи управління військами - командувач ООС

За словами командувача, це дозволить збройним силам випробувати можливості таких систем на практиці.

Командувач Об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв заявив, що під час операції Об’єднаних сил на Донбасі будуть впроваджуватись новітні автоматизовані системи управління військами.

Про це він повідомив на брифінгу в Краматорську.

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«Військова діяльність буде супроводжуватись апробацією та подальшим впровадженням елементів новітніх автоматизованих систем управління військами», - сказав він.

«Це дозволить на практиці випробувати можливості таких систем, зокрема, у таких чутливих сферах, як розвідка та контроль повітряного простору, особливо в тому, що стосується використання систем протиповітряного захисту», - додав Наєв.

Він підкреслив, що для ЗСУ це буде кроком вперед у бойовому застосуванні військ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 січня ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

Серед іншого, законом передбачено, що керівництво силами та засобами Збройних сил України, інших військових формувань, МВС, Нацполіції, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, що залучаються до вжиття заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ безпосередньо у Донецькій та Луганській областях, здійснює командувач Об’єднаних сил, який призначається президентом за поданням начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил.

Відповідно до закону, командувач Об’єднаних сил реалізує свої повноваження через Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ.

У березні президент України Петро Порошенко призначив на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

30 квітня Порошенко підписав указ про завершення Антитерористичної операції та наказ про початок операції Об’єднаних сил, яка стартувала з 14.00 30 квітня. Президент зазначив, що у разі переходу РФ до широкомасштабного наступу на Донбасі, відповідальність за відсіч агресії в першу чергу лягає на командувача Об’єднаних сил. За словами президента, АТО може бути відновлена у будь-який час у разі виникнення терористичних загроз на звільнених територіях.