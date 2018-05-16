"Занадто висока ціна": Коломойський розповів, чому Росія не йде з Донбасу

На думку підприємця, наріжним каменем стоїть питання подальшої долі тих осіб, які підтримали терористичні формування. Якщо Росія не зможе забезпечити їм захист, це підірве її ідеологію "захисту російськомовного населення" в світі.

Росія не може припинити озброювати бойовиків та завершити конфлікт на Донбасі, тому що "занадто висока ціна за це".

Таку думку в інтерв'ю DW висловив колишній голова Дніпропетровської ОДА, підприємець Ігор Коломойський.

"Я намагався знайти аналогії в історії, в попередній історії людства. Які були конфлікти, на що це схоже? Що найбільше мені підходило для порівняння це - громадянська війна в Іспанії. Хоча, якщо в Іспанії була громадянська війна, то я б назвав те, що відбувається в Донбасі - заколот, інспірований зовнішньою стороною. В даному разі - Російською Федерацією, яка повністю забезпечила важким, легким і іншим озброєнням, інспірувала, провокувала і потурає цьому заколоту. І намагалася цей заколот підняти не тільки в Донецьку і Луганську, але й на території інших областей: в Одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Харкові. Ось і вийшло тільки в Донецьку у них і в Луганську. Тому цей заколот був інспірований і створений Росією", - розповів Коломойський.

Читайте такожПорошенко для переобрання прагне контролювати всі телеканали України – КоломойськийНа його думку, Росія "може, вже десь хотіла б завершити всю цю історію і звалити звідти", але "занадто висока ціна за це. Є безліч проблем, чому вона це не може зробити".

За словами підприємця, наріжним каменем стоїть питання подальшої долі тих осіб, які підтримали терористичні формування. Якщо Росія не зможе забезпечити їм захист, це підірве її ідеологію "захисту російськомовного населення" в світі.

"Там чотири мільйони людей. Ну, якщо, припустимо, 100-200 тисяч людей підтримали цей конфлікт, взяли в руки зброю. Як з ними бути? І сьогодні, припустимо, коли йдеться про реінтеграцію Донбасу або про якісь речі, пов'язані з амністією, ще з якимись речами ... Ну, це все добре, але ... як розібратися, хто брав у руки зброю? У кого на руках кров? І хто розбиратиметься? Думаю, що поки Росія і особисто Путін не отримають відповіді на ці питання, вони не підуть з Донбасу і цей конфлікт буде підтримуватися і тривати. Це питання ціни. Тобто, що буде дорожче для Росії - підтримувати це?", - зазначив Коломойський.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт на Донбасі триває вже чотири роки. На сьогодні збитки України від окупації Донбасу сягають понад 50 мільярдів доларів.