Сьогодні виповнюється четверта річниця проведення АТО

За словам речника Міноборони, за роки російської агресії загинули тисячі мирних громадян та військових, а сотні тисяч людей залишили свої оселі.

Сьогодні виповнюється четверта річниця з того дня, коли в квітні 2014 року був підписаний указ про початок проведення Антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях для протидії неоголошеної гібридної війни, яку проти України почала Російська Федерація.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«Чотири роки тому було оголошено про початок АТО, без введення воєнного стану… РФ у важкий для України час розв’язала неоголошену гібридну війну з використанням всіх брутальних засобів, які є на озброєнні у Кремля», - сказав він, додавши, що 14 квітня 2014 року в. о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ №405/2014 «Про рішення РНБО від 13 квітня про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України». Саме цей документ дав початок збройній відсічі російській агресії», - зазначив речник Міноборони.

За словам Гуцуляка, за роки агресії загинули тисячі мирних громадян та військових, а сотні тисяч людей залишили свої оселі.

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«За ці роки з’явились нові, сучасні українські герої. Відроджені Збройні сили днем за днем нарощують свій бойовий потенціал та спроможності, створено оперативний резерв військовослужбовців із досвідом», - наголосив Гуцуляк.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що АТО буде завершена, на Донбасі проводитиметься операція Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво.

Також у Генштабі ЗСУ заявляли, що АТО на Донбасі може тривати й під час операції Об'єднаних сил - ці заходи не виключають один одного.

Президент Петро Порошенко призначив на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генштабу генерал-лейтенанта Сергія Наєва. 27 березня Наєв заявив, що АТО триватиме до виходу указу президента про оголошення початку операції Об’єднаних сил.

13 квітня Порошенко повідомив, що АТО буде змінена на операцію Об'єднаних сил 30 квітня.