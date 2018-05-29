Доба на Донбасі: внаслідок обстрілів бойовиків шість військових отримали поранення

07:13, 29 травня 2018
Війна
2933 0
На Донбасі шість наших військовослужбовців отримали поранення / Міноборони

В районі проведення операції Об’єднаних сил інтенсивність бойових дій залишається стабільно високою, обстановка - складною і контрольованою. Про це йдеться у зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил (ООС) на сторінці в соцмережі.

Читайте такожДоба на Донбасі: ЗСУ ліквідували у бою під Павлополем трьох бойовиків

"Активні бойові дії тривали з найбільшою інтенсивністю в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, що на Луганському напрямку. Також в районах населених пунктів Світлодарськ, Новоселівка друга, Марїнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне, Широкине", - зазначається в повідомленні.

В прес-центрі зазначають, що на обстріли противника з мінометів та стрілецького озброєння, підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповідали вогнем.

"Російсько-окупаційні війська 37 разів за добу порушували режим тиші. З них 9 разів застосовував міномети калібру 82 та 120 мм", - йдеться в повідомленні.

"Під час бойових дій, минулої доби, шість наших військовослужбовців отримали поранення, їх невідкладно евакуйовано до шпиталів", - повідомляється в зведенні ООС.

Минулої доби російсько-окупаційні війська тричі порушили норми Міжнародного гуманітарного права, здійснюючи теракти проти мирного населення. Так, близько 5 години ранку окупанти обстріляли з гранатомету населений пункт Чермалик. Близько 11:40, прикриваючись житловими кварталами Горлівки, вели обстріл з міномету по селищу Залізне, внаслідок чого загинула 15-річна дитина. Близько 15-ї години терористи відкрили вогонь по населеному пункту Південне, завдавши осколкових поранень мирному мешканцю.

За фактами обстрілів мирних населених пунктів російсько-окупаційними військами порушено кримінальні справи.

Поточної доби, станом на 7.00 ранку, втрат наших військ немає.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено та пятьох поранено.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#війна#операція