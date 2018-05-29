Доба на Донбасі: внаслідок обстрілів бойовиків шість військових отримали поранення

Також внаслідок обстрілів бойовиками населених пунктів, загинув 15-річний підлітой, поранення дістав мирний житель.

В районі проведення операції Об’єднаних сил інтенсивність бойових дій залишається стабільно високою, обстановка - складною і контрольованою. Про це йдеться у зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил (ООС) на сторінці в соцмережі.

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"Активні бойові дії тривали з найбільшою інтенсивністю в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, що на Луганському напрямку. Також в районах населених пунктів Світлодарськ, Новоселівка друга, Марїнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне, Широкине", - зазначається в повідомленні.

В прес-центрі зазначають, що на обстріли противника з мінометів та стрілецького озброєння, підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповідали вогнем.

"Російсько-окупаційні війська 37 разів за добу порушували режим тиші. З них 9 разів застосовував міномети калібру 82 та 120 мм", - йдеться в повідомленні.

"Під час бойових дій, минулої доби, шість наших військовослужбовців отримали поранення, їх невідкладно евакуйовано до шпиталів", - повідомляється в зведенні ООС.

Минулої доби російсько-окупаційні війська тричі порушили норми Міжнародного гуманітарного права, здійснюючи теракти проти мирного населення. Так, близько 5 години ранку окупанти обстріляли з гранатомету населений пункт Чермалик. Близько 11:40, прикриваючись житловими кварталами Горлівки, вели обстріл з міномету по селищу Залізне, внаслідок чого загинула 15-річна дитина. Близько 15-ї години терористи відкрили вогонь по населеному пункту Південне, завдавши осколкових поранень мирному мешканцю.

За фактами обстрілів мирних населених пунктів російсько-окупаційними військами порушено кримінальні справи.

Поточної доби, станом на 7.00 ранку, втрат наших військ немає.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено та пятьох поранено.