Ситуація на Донбасі ускладнюється: бойовики 38 разів відкривали вогонь, ЗСУ відповідали на всі провокації

Найбільш напружена обстановка була в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Зайцево, Шахта Бутівка, Гранітне, Опитне, Павлопіль.

За минулу добу, 23 травня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

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Російсько-окупаційні війська 38 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували міномети по позиціях наших захисників. На будь-яке застосування зброї противник отримав адекватну відповідь від підрозділів Об'єднаних сил.

Найбільш напружена обстановка була в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Зайцево, Шахта Бутівка, Гранітне, Опитне, Павлопіль.

Під час бойових дій 2 наших захисника були поранені. Зараз поранених евакуювали в госпіталь, де їм надана кваліфікована медична допомога. За даними розвідки, знищено 2 і поранено 3 окупантів.

"Російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим тиші поблизу населеного пункту Станиця Луганська, щоб на цій ділянці не сталося розведення військ відповідно до досягнутих раніше домовленостей", - заявили в штабі.

За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомляв УНІАН, ОБСЄ зафіксувала за добу на Донбасі близько 218 вибухів. У Донецькій області задокументовано близько 200 вибухів, а в Луганській - 18.