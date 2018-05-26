На Донбасі сили ООС збили ворожий безпілотник (фото)

За допомогою БПЛА ворог намагався вести розвідку позицій українських військ.

На Донбасі бійці операції Об'єднаних сил збили безпілотник бойовиків, що вів розвідку позицій українських військ.

Про це повідоми у прес-центрі операції Об'єднанних сил.

"Вчора надвечір, 25 травня, силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил у смузі дій однієї з механізованих бригад, що обороняється на Волновахському напрямку, збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА), яким противник намагався вести розвідку та в подальшому коригувати вогонь по резервах бригад", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики 33 рази рази обстріляли позиції ООС, поранено двох українських захисників.