На Донбасі сили ООС збили ворожий безпілотник (фото)

09:53, 26 травня 2018
Війна
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Бійці ООС збили ворожий БПЛА на Донбасі / фото прес-центр операції Об'єднанних сил

Про це повідоми у прес-центрі операції Об'єднанних сил.

"Вчора надвечір, 25 травня, силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил у смузі дій однієї з механізованих бригад, що обороняється на Волновахському напрямку, збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА), яким противник намагався вести розвідку та в подальшому коригувати вогонь по резервах бригад", - йдеться у повідомленні.

фото прес-центр операції Об&#039;єднанних сил

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики 33 рази рази обстріляли позиції ООС, поранено двох українських захисників.

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Теги: #Донбас#БПЛА