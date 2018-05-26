На Донбасі сили ООС збили ворожий безпілотник (фото)
09:53, 26 травня 2018Війна
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За допомогою БПЛА ворог намагався вести розвідку позицій українських військ.
Бійці ООС збили ворожий БПЛА на Донбасі / фото прес-центр операції Об'єднанних сил
На Донбасі бійці операції Об'єднаних сил збили безпілотник бойовиків, що вів розвідку позицій українських військ.
Про це повідоми у прес-центрі операції Об'єднанних сил.
"Вчора надвечір, 25 травня, силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил у смузі дій однієї з механізованих бригад, що обороняється на Волновахському напрямку, збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА), яким противник намагався вести розвідку та в подальшому коригувати вогонь по резервах бригад", - йдеться у повідомленні.
фото прес-центр операції Об'єднанних сил
Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики 33 рази рази обстріляли позиції ООС, поранено двох українських захисників.
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