На Одещині до кінця року відкриють військове містечко нового зразка "Дачне-2" (відео)

Комплекс створюється спеціально для підрозділів морської піхоти і включатиме три гуртожитки поліпшеного типу для військовослужбовців-контрактників, гуртожиток для офіцерського складу, їдальню на 1000 місць, сучасний спортивно-оздоровчий комплекс і медичну частину.

Президент України Петро Порошенко сьогодні проінспектує хід будівництва сучасної військової бази для морських піхотинців в Одеській області.

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

"До кінця цього року плануємо відкрити військове містечко нового зразка "Дачне-2" на Одещині", - заявив Порошенко.

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"Комплекс створюється спеціально для підрозділів морської піхоти та включатиме три гуртожитки покращеного типу для військовослужбовців-контрактників, гуртожиток для офіцерською складу, їдальню на 1000 місць, сучасний спортивно-оздоровчий комплекс та медичну частину", - додав президент.

"Наші захисники повинні мати всі необхідні умови, щоб тренуватися та відпочивати після служби. Сьогодні обов'язково навідаюсь на будівництво", - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, ООС готує бомбардировочную авіацію до виконання завдань. В ході відпрацювання дій у різних формах і способах авіація із завданнями впоралася.