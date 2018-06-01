На Одещині до кінця року відкриють військове містечко нового зразка "Дачне-2" (відео)
Президент України Петро Порошенко сьогодні проінспектує хід будівництва сучасної військової бази для морських піхотинців в Одеській області.
Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.
"До кінця цього року плануємо відкрити військове містечко нового зразка "Дачне-2" на Одещині", - заявив Порошенко.
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"Комплекс створюється спеціально для підрозділів морської піхоти та включатиме три гуртожитки покращеного типу для військовослужбовців-контрактників, гуртожиток для офіцерською складу, їдальню на 1000 місць, сучасний спортивно-оздоровчий комплекс та медичну частину", - додав президент.
"Наші захисники повинні мати всі необхідні умови, щоб тренуватися та відпочивати після служби. Сьогодні обов'язково навідаюсь на будівництво", - додав глава держави.
Як повідомляв УНІАН, ООС готує бомбардировочную авіацію до виконання завдань. В ході відпрацювання дій у різних формах і способах авіація із завданнями впоралася.