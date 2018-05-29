ООС готує бомбардувальну авіацію до виконання завдань (відео)

В ході відпрацювання дій в різних формах і способах авіація із завданнями впоралась.

В Об’єднаних силах активно триває підготовка усіх сил і засобів до виконання завдань за призначенням.

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Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил на сторінці в соцмережі.

Там зазначили, що протягом останнього тижня, здійснювалася раптова перевірка підрозділів авіації, які входять до складу Об’єднаних сил. "Метою начальних заходів ставилося досягнення високого рівня злагодженості під час підтримки авіацією дій загальновійськових частин", - йдеться в повідомленні. В ході відпрацювання дій в різних формах і способах авіація із завданнями впоралась.