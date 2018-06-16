КПВВ "Майорське" на Донбасі призупиняє роботу через дії бойовиків

Орієнтовний час відновлення роботи КПВВ «Майорське» – 18 червня.

У Донецькій області тимчасово припинено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорське» на лінії розмежування, оскільки бойовики відмовляються пропускати громадян на тимчасово окуповану територію.

Читайте такожБойовики обстріляли "Кугуар" прикордонників на КПВВ "Майорське"

Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України, сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу в штатному режимі згідно з літнім графіком о 6.00.

Однак, вже о 6.25 прикордонники у КПВВ «Майорське» отримали інформацію від осіб, що намагались перетнути лінію зіткнення в напрямку тимчасово окупованих територій України, про те, що представники незаконних збройних формувань відмовили їм у пропуску з причин проведення ремонтних робіт.

У ДПСУ зауважили, що будь-якої завчасної інформації про припинення пропуску громадян через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ чи Спільний центр координації та контролю за припиненням вогню представники НЗФ не надавали.

З метою безпеки громадян та запобігання провокацій з боку НЗФ рішенням Об'єднаного командного пункту Об’єднаних сил роботу КПВВ «Майорське» тимчасово припинено.

Державна прикордонна служба України попереджає громадян про можливі ускладнення при перетинанні лінії зіткнення з боку тимчасово окупованих територій Донецької області та просить врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів подорожей через інші контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення.

Підрозділами Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби вжито додаткових заходів щодо посилення напрямків в межах дорожніх коридорів «Донецьк-Курахове», «Донецьк-Маріуполь». У КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке» збільшено склад змін прикордонних нарядів для запобігання накопичення осіб і транспортних засобів.