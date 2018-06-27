Мир на Донбасі та реалізація Мінських угод залежать від рішення Москви - Волкер

Він наголосив, що необхідно спочатку на Донбасі створити необхідний рівень безпеки, аби рухатися далі у виконанні Мінських угод.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що встановлення миру на сході України та справжня реалізація Мінських угод залежать від рішення Москви.

Про це дипломат заявив під час відеовключення на щорічній конференції з розгляду проблем в галузі безпеки ОБСЄ, що відбулася 26 червня у Відні (Австрія), повідомили УНІАН у місії США при ОБСЄ.

Дипломат відзначив нещодавню активізацію зусиль з відновлення процесу виконання Мінських угод, до яких були залучені партнери США з "нормандської четвірки" - Франція та Німеччина. Волкер наголосив, що Сполучені Штати повністю підтримують ці зусилля.

"Ми також взаємодіяли з нашими союзниками у Європі, і у нас відбудуться додаткові контакти з Росією на двосторонньому рівні, оскільки ви бачили перебування радника з національної безпеки Джона Болтона у Росії цього тижня. Ми вважаємо, що існує спосіб урегулювати цей конфлікт, але це істотним чином почнеться з рішення на користь миру та виконання Мінських угод у Москві", - наголосив Волкер.

Читайте також"Це міждержавний конфлікт": Волкер про ситуацію на сході України

Також дипломат сказав, що Мінські угоди мають усі необхідні компоненти для урегулювання конфлікту на сході України.

"Проте не було досягнуто жодного прогресу в ефективному втіленні Мінських угод за останні чотири роки", - заявив Волкер.

"Це пов'язано здебільшого з перекладанням провини, якщо дозволите, на Україну, яка каже, що не здійснила політичних кроків, котрі вимагаються відповідно до Мінських угод і котрі фактично майже неможливо здійснити будь-якою країною, коли існує така ситуація, як окупація та відсутність безпеки", - наголосив спецпредставник США.

"Один приклад - це проведення місцевих виборів. Це вимагається відповідно до Мінських угод, це важливий крок, який необхідно здійснити, і все ж таки, як можна організувати місцеві вибори, коли немає свободи для руху людей, немає свободи безпеки, кандидати не мають можливості проводити виборчу кампанію... а мільйон з половиною людей переміщено, і де не має в даний час зібрання належних списків виборців? Це те, що необхідно зробити, але це можливо зробити лише тоді, коли буде адекватна безпека в регіоні", - наголосив Волкер.

У цьому зв'язку він нагадав, що для усунення цієї проблеми було запропоновано розгорнути миротворчі сили з мандатом ООН, які повинні "замінити російські сили та створити безпеку на території". Дипломат додав, що це необхідно для створення умов, аби решту положень Мінських угод можна було втілити.