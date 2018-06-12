Втручання Росії призвело до тяжкої гуманітарної кризи на сході України - Волкер

Спецпредставник Держдепу США наголошує, що Україна потребує миру, США підтримують миротворчу силу під егідою ООН.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що втручання Російської Федерації у справи України призвело до тяжкої гуманітарної кризи на Донбасі.

Про це дипломат повідомив у мікроблозі Twitter.

"Як я бачив під час мого останнього візиту, на сході України відбувається гаряча війна, яка створила тяжку, принизливу гуманітарну кризу - усе це викликано втручанням Росії", - наголосив Волкер.

При цьому він наголосив, що Україна потребує миру.

"Ми продовжуємо підтримувати миротворчу силу під егідою ООН, щоби посприяти виконанню Мінських угод, але російська пропозиція "захисної сили" для ОБСЄ не призведе до результатів", - наголосив Волкер.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Волкер наголосив, що Російська Федерація має серйозно поставитися до пропозицій США, Франції та Німеччини щодо розміщення миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй на Донбасі.

Він уточнив, що миротворча місія ООН має забезпечити мир на Донбасі, створити безпеку та створити умови, за яких Мінські угоди будуть повністю впроваджені. За його словами, миротворча місія ООН має контролювати безпеку на всій території Донбасу, в тому числі контроль над українською стороною українсько-російського міжнародно визнаного кордону.

Пізніше він заявив, що миротворці ООН мають замінити російські війська на Донбасі.