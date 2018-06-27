"Майже як справжній": низькорослого Путіна на знімку "дотягли" до радника Трампа (фото)

Путін раптово "доріс" до Джона Болтона, зріст якого 176 сантиметрів.

У мережі в черговий раз висміяли зріст президента Росії Володимира Путіна, який раптово то зменшується, то знову виростає.

Читайте такожУ мережі висміяли зріст Путіна: раптово зменшився на півдолоні (фото)

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці в Facebook політолог Олексій Голобуцький.

"Варіант Путіна на сьогоднішній зустрічі з Джоном Болтоном (176 см) був "майже як справжній" - згідно з офіційним зростом кремлівського диктатора (172 см) плюс 5-7 см на каблук. Підсумок - Путін буквально трішки вище Болтона... Мабуть, це жорстка політика Кремля: Путін завжди вищий за візаві, скільки б у тому не було зросту!", - зазначив політолог.

Як повідомляв УНІАН, на відкритті Чемпіонату світу з футболу в Росії стався курйоз. Під час виступ Володимира Путіна режисер вибрав невдалий ракурс, з-за якого здається ніби президент Росії стояв у "пухнастому ліфчику".