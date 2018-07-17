Бойовики на Донбасі зняли постановне відео про начебто "знищення" розвідувальної групи ЗСУ

Бойовики на Донбасі зняли постановне відео про начебто "знищення" розвідувальної групи Збройних сил України (ЗСУ).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк.

Він зазначив, що, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, російська окупаційна адміністрація продовжує вживати пропагандистських заходів з метою дискредитації українських Об’єднаних сил та підвищення "бойового духу" особового складу російських окупаційних військ.

Речник додав, що до підготовки фейкових новин залучаються знімальні групи російських засобів масової інформації та оперативні групи підрозділів психологічної боротьби збройних сил Російської Федерації.

"Зокрема, знімальною групою противника із залученням підрозділу однієї з окремих мотострілецьких бригад 2-го армійського корпусу окупаційних військ здійснювалась підготовка постановочних відео із так званим "знищенням розвідувальної групи Збройних сил України", - повідомив Гуцуляк.