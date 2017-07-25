СБУ викрила фінансованих Росією організаторів фейкових протестів нацменшин в Україні

18:27, 25 липня 2017
Війна
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У Службі безпеки наголошують, що всі фейкові протестні акції в Україні організовуються та координуються Кремлем.

В СБУ розповіли про організовані РФ протести в україні / фото УНІАН

Співробітники СБУ останнім часом задокументували кілька фактів організації російськими кураторами псевдопротестних акцій, спрямованих на штучне розпалювання міжетнічних конфліктів у різних регіонах нашої країні. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби. 

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"Основна мета РФ - дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувати українську владу перед світовою спільнотою через начебто утиски національних меншин. Всі фейкові акції організовуються за схожим сценарієм, координуються спеціально призначеними кураторами, які перебувають на території Росії", - наголосили в СБУ.

Зазначається, що під час проведення цих псевдопротестів спецслужби не зафіксували жодного факту участі в них справжніх представників національних меншин.

Так, у Запорізькій та Одеській областях правоохоронці викрили спробу організувати наприкінці червня акцію протесту, нібито, етнічних болгар, замовлену активним координатором антиукраїнських заходів Сергієм Хижняком.

"Він є одним із колишніх керівників громадської організації "Молоді регіони" та переховується на території РФ. Найняті для участі у провокації три десятки громадян мали створити картинку для російських ЗМІ, перекриваючи автомагістраль із болгарськими прапорами й плакатами пропагандистського змісту", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне забезпечення фейкових акцій покладається замовниками на окремі, заздалегідь створені, групи, діяльність однієї з яких співробітники спецслужби припинили в Одесі.

"Наразі учасники цієї ретельно законспірованої групи дають викривальні свідчення стосовно координації антиукраїнської діяльності з території РФ", - повідомили в СБУ.

Так, вже встановлено, що зловмисники фінансувалися російськими спецслужбами через громадянина України Антона Давидченка, лідера ГО "Народна дружина" та "Молодежное единство", а також координатора руху "Народная альтернатива". Чоловік переховується в Москві та на тимчасово окупованій території Донбасу.

Правоохоронці задокументували, що зловмисники наповнювали та коригували контент кількох підконтрольних Давидченку інтернет-ресурсів, які відкрито пропагують антиукраїнську ідеологію.

Виявлена співробітниками СБУ переписка учасників групи з Давидченком свідчить, що російські спецслужби застосовують чіткий алгоритм розкрутки підконтрольних інтернет-сайтів в українському медіа-просторі. Згідно з інструкціями, на початковому етапі вони нібито притримуються проукраїнської позиції, але поступово переходять до пропаганди сепаратистів та "русского мира".

Крім того, у повідомленні зазначається, що наприкінці червня СБУ провела обшуки в організаторів провокаційної акції, учасники якої встановили "прикордонні знаки" навколо трьох сіл Берегівського і Виноградівського районів з написами угорською мовою. Лідери вітчизняних угорських громадсько-політичних об’єднань офіційно спростували участь співвітчизників у проплаченому заході.

Так, оперативники СБУ встановили, що безпосереднім замовником акції є Артем Бузила, громадянин України, який переховується на території Російської Федерації та активно використовується російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності проти України.

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Теги: #війна на Донбасі#проплачені мітинги#сепаратистські рухи#російські куратори