Бойовики здійснюють "фейкові" обстріли, щоб звинуватити ЗСУ - СЦКК

Бойовики здійснюють «фейкові» обстріли з метою звинувачення Збройних Сил України в порушенні режиму припинення вогню.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

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За даними української сторони СЦКК, бойовики активно застосовують під час «шкільного перемир’я» тактику підриву інженерних боєприпасів в районі своїх позицій з метою імітації артилерійських "обстрілів" з боку підрозділів ЗСУ та звинувачення їх у порушенні режиму припинення вогню.

Зокрема, 11 вересня після 22.00 спостерігачами української сторони СЦКК було зафіксовано ведення бойовиками неприцільного, хаотичного вогню зі стрілецької зброї в сторону позицій підрозділів ЗСУ.

Невдовзі після цього було зафіксовано підриви інженерних боєприпасів на території, непідконтрольній українському уряду, в районі селища Василівка Донецької області, де розташована водонасосна станція 1-го підйому Південно-Донбаського водоводу, у безпосередній близькості до якої бойовики обладнали свої позиції.

Ці дії терористів супроводжувались заявами щодо загроз життю обслуговуючого персоналу водонасосної станції, який був змушений припинити роботу та укритися у іншому місці, йдеться у повідомленні.

Так, українська сторона СЦКК наголошує, що під час перевірки ці факти не підтвердилися. Так звані "обстріли" мали постановочний та провокаційний характер з метою звинувачення ЗСУ в порушенні режиму припинення вогню.

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"Зазначене вчергове свідчить про зацікавленість керівництва "ОРДО" у подальшому загостренні конфлікту та свідоме невиконання Мінських домовленостей. Підрозділи ЗСУ неухильно дотримуються режиму припинення вогню в рамках «шкільного перемир’я» і не піддаються на провокації з боку НЗФ "ОРДО" та "ОРЛО", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України домовилася про встановлення режиму припинення вогню з опівночі 25 серпня в зв'язку з початком навчального року - так званого "шкільного перемир'я". Водночас російсько-окупаційні війська щодня порушують домовленості, хоча й істотно знизили активність та кількість обстрілів.