На Донбасі у війні за Україну загинув громадянин Латвії (відео)

Боєць з позивним "Ронін" воював з 2014 року.

В зоні Операції Об'єднаних сил на Донеччині загинув громадянин Латвії, боєць з позивним "Ронін". Його ще називали "Друг Латиш".

Як йдеться у сюжеті ТСН, на війні він був з 2014 року, пройшов багато "гарячих точок". Там же під Новолуганським підірвався на розтяжці командир інженерно-саперного взводу Іван Войтенко, який пройшов Савур-Могилу, виходив з Ізвариного, захищав Авдіївку, Свытлодарську дугу, позиції під Волновахою. Його в підрозділі називали "Дядя Ваня". Він мав 24 роки вислуги, міг піти на пенсію, але залишився захищати Батьківщину. Навчав військової справи молоде покоління. У чоловіка залишилися донька і дружина. "Як батько, навчав нас, допомагав, що треба. Безвідмовний був чоловік", - розповів про бійця військовослужбовець ЗСУ з позивним "Швед".

Як повідомляв УНІАН, посеред дня на луганському напрямку Операції Об'єднаних сил ворог атакував українських військових. ДРГ окупантів у складі 15 бойовиків спробувала захопити позиції одного з підрозділів в районі населеного пункту Кримське. Українські солдати на спостережному посту прийняли бій із майже учетверо переважаючими силами противника, відбили атаку і завдали ворогові втрат. Проте в цьому ж бою зазнали втрат і українські війська - двоє бійців загинули.