Доба на Донбасі: бойовики 34 рази обстріляли позиції ООС, загинув український військовий

Ворог двічі застосовував важке озброєння.

Минулої доби, 28 липня, бойовики російських окупаційних військ 34 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, у тому числі 2 рази із важкого озброєння.

Як повідомили у прес-службі ООС, у ході бойових дій загинув один український захисник.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Жовтого, Новотошківського, Золотого, Майорська, Мар’їнки, Авдіївки, Новомихайлівки, Красногорівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного. Разом з цим, окупанти поблизу Лебединського застосовували 120-мм та 82-мм міномети, а поблизу Водяного 82-мм міномети", - йдеться у повідомленні.

Упродовж поточної доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ООС біля Кримського, Світлодарська, Лебединського та Широкиного.

За даними розвідки, минулої доби двоє окупантів загинуло, ще 5 дістали поранення.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня за результатами попередніх переговорів у Мінську ТКГ заявила про підтримку режиму припинення вогню на сході України з 1 липня у зв'язку з початком сезону збирання врожаю. Українська сторона переконана, що, з метою встановлення справжнього перемир'я, Росія та контрольовані нею бойовики мають виконувати безпекові положення Мінських угод.