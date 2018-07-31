Доба на Донбасі: троє українських військових поранені внаслідок обстрілів окупантів

Бойовики з гранатометів обстріляли низку позицій українських захисників.

Упродовж минулої доби, 30 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

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Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС. "Противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

В прес-центрі зазначили, що російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Травневого, Світлодарська, Новгородського, Майорська, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новотроїцького, Кам’янки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, та Широкиного, а по наших позиціях біля Водяного противник тричі відкривав вогонь із мінометів калібром 120-мм та 82-мм.

За минулу добу у ході бойових дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Світлодарська та Лебединського.

"За даними розвідки одного окупанта знищено та чотирьох поранено", - підсумували в прес-центрі.