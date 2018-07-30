Екс-розвідник ЗСУ вказав на ознаки можливого загострення на Донбасі вже цієї осені

Андрій Римарук переконаний, що сьогодні існує безліч сигналів на користь ймовірної активізації боїв на Донбасі.

Після відносно спокійного літа може початися зовсім не спокійна осінь на Донбасі. Росія здатна влаштувати загострення на сході України - і, найімовірніше, вона це зробить.

Вбиваючи українців, РФ має намір виторгувати собі вигідніші умови в Мінських переговорах, - висловив в інтерв'ю виданню "Обозреватель" припущення екс-розвідник ЗСУ, волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

"Досить згадати історію всіх переговорів. Мінський формат, нормандський. Завжди сідаємо за стіл, коли гинуть хлопці і страждає місцеве населення. Не бачу перешкод для Росії влаштувати де-небудь на сході чергову гарячу точку. В наступ не підуть, але масштабний п*здоріз влаштувати можуть легко. Як приклад тоді - лютий 17-го. Авдіївка. Епіцентр подій був там, але хлопці гинули по всьому фронту. Арта не замовкала від Маріуполя до Щастя", - сказав Римарук.

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Він переконаний, що сьогодні існує безліч сигналів на користь ймовірної активізації боїв на Донбасі.

"Передумови до загострення є. Подивися останні звіти місії ОБСЄ. Ми котимо діжку на цих "сліпих", але іноді у них відкриваються очі. Там купа техніки, там - ще більше. А скільки вони не бачать? Влаштувати подібний конфлікт - справа однієї години підготовки. Особливо враховуючи їх безперервні спроби тиснути на нас інформаційно. Активізація в цьому напрямку також, як на мене, є невеликим передвісником насувається бурі", - заявив Римарук.

В якості прикладу тиску на Україну з боку РФ волонтер назвав той же Азовський конфлікт, кінцева мета якого, на його думку, все те ж "примус до переговорів".

"Перейшли до економічного тиску, надовго затримуючи кораблі для огляду. Навіть півдня простою – збиток, а рахунок йде на добу. Що виходить? Росія знову примушує сісти за стіл переговорів, а будете випендрюватися – закриємо вам шлях до маріупольського порту. А це – економічний п*здець, панове! І поки ви десь там в Стокгольмі будете судитися з Росією, місто Маріуполь потихеньку почне вмирати. Подальших варіантів розвитку подій багато. Від наступу на спустошене місто до чергової опозиційної відрижки, яка вилізе з гаслом великого математика – "я все порішаю". За нього віддають голоси, і при владі - знову проросійський під*р", - описує екс-розвідник можливі ризики подібного тиску.

З іншого боку, колишній військовий переконаний: Росія не хоче сама атакувати, а має намір спровокувати піти у наступ на Україну.

"Я не думаю, що вони відкрито підуть у наступ. Вони чекають цього від нас. Але ми теж навряд чи кинемося в атаку. Генерали і на тому, і на нашому боці чудово розуміють: щоб йти в наступ, необхідно щоб твої сили і засоби щонайменше в п'ять разів перевищували сили і засоби противника. Але і в цьому випадку наступ – це тисячі загиблих. Тим більше, наша політика спрямована на мирне врегулювання конфлікту", - підсумував волонтер.