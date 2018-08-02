На Донбасі окупанти вели обстріли з БМП і гранатометів: поранені двоє українських військових

За минулу добу у ході бойових дій було поранено ще трьох військовослужбовців Об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 01 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Читайте такожДоба на Донбасі: внаслідок обстрілів окупантів один військовий зазнав поранень

Про це йдеться у ранковому зведенні Операції об'єднаних сил. "Противник 21 раз відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося", - йдеться в повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП, по захисниках Кримського, Станиці Луганської, Новолуганського, Травневого, Новомихайлівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного.

"За минулу добу у ході бойових дій трьох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено", - зазначається в повідомленні.

Упродовж минулої доби також виявлено відсутність одного військовослужбовця підрозділу Об’єднаних сил. Організовано його пошуки.

"Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Лебединського, Гнутового та Широкино. Поряд із цим, окупанти обстріляли наші позиції біля Водяного із 82-мм міномету", - повідомляється у зведенні.

За даними розвідки п'ятеро окупантів загинуло та четверо дістали поранення.

У поточну добу двох наших захисників було поранено.