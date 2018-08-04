Бойовики обстріляли околиці Мар’їнки: поранені двоє поліцейських (відео)

Поліцейські здійснювали патрулювання житлових кварталів, коли бойовики почали обстріл.

Бойовики обстріляли околиці Мар’їнки Донецької області, двоє поліцейських дістали поранення.

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Про це йдеться у зведенні станом на 18:00, оприлюдненому на сторінці операція Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

«О 10:50 противник відкривав вогонь, застосовуючи стрілецьку зброю, по північно-східній околиці Мар’їнки. Під ворожим вогнем опинилися поліцейські полку особливого призначення Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області зі складу Об’єднаних сил, які здійснювали патрулювання у житлових кварталах. Внаслідок вогневого зіткнення двоє поліцейських дістали поранення», - йдеться у повідомленні.

Загалом упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню в районі проведення ООС. Важке озброєння не застосовувалося.

Бойовики відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях українських бійців у районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Мар’їнка, Чермалик, Гнутове, Водяне та Широкине.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

«Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою», - наголошується у повідомленні.