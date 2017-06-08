Загострення на Донеччині: в районі Мар’їнки йдуть бої, пролунало близько 40 вибухів

У Донецькі області на лінії Кам’янка-Крута Балка спостерігається загострення.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«Станом на 10 годину за оперативною інформацією маємо таку картину: на лінії Кам’янка-Крута Балка- загострення. Поруч із насосною станцією №1 (це район Мар’їнки, поблизу Василівки) пролунало близько 40 вибухів. За оперативною інформацією, бойові дії продовжуються, обладнання станції не працює, можливості евакуювати людей поки що немає», – написав Жебрівський.

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Також він повідомив, що «Вода Донбасу» припинила подачу води з каналу Сіверський Донець-Донбас на 5 фільтрувальних станцій – Красноармійську, Великоанадольську, дві Маріупольські та Донецьку. «І якщо на маріупольські фільтрувальні станції вода подаватиметься зі Старокримського водосховища й відповідно Маріуполь без води не залишиться, то на Красноармійську та Великоанадольську фільтрувальні станції повністю припинена подача води, оскільки вони не мають резервного джерела водопостачання», – додав він.