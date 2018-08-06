ЄС візьме "патронаж" над деякими містами та районами Донбасу для їхнього відновлення

Йдеться про проекти відновлення інфраструктури, економічного розвитку, забезпечення нормальної життєдіяльності громад.

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна вітає готовність Європейського Союзу долучитися до відбудови звільнених територій у Донецькій і Луганській областях.

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Україна вітає готовність Європейського Союзу залучитися до відбудови та розвитку звільнених від російського агресора територій Донецької та Луганської областей", - зазначив Порошенко.

"На саміті Україна-ЄС ми домовились про запуск моєї ініціативи щодо «патронажу» з боку зацікавлених держав-членів ЄС над окремими містами та районами цих територій для впровадження проектів адресної допомоги на відновлення інфраструктури, економічного розвитку, забезпечення нормальної життєдіяльності громад", - додав глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, у 2017 році на той момент голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляв про необхідність залучення у регіон 3 млрд грн на відбудову пошкоджених внаслідок обстрілів російських бойовиків житлових будинків, шкіл, дитсадків та медзакладів.

У спільній заяві ювілейного XX саміту Україна - Євросоюз, який 9 липня відбувся у Брюсселі, відзначається необхідність прискорення процесу реформ у сфері боротьби з корупцією. Відзначалася необхідність продовження зусиль в імплементації судової реформи та реформи прокуратури. Також були визнані європейські прагнення України.