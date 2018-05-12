США виділять Україні $125 мільйонів на відбудову Донбасу

14:38, 12 травня 2018
Війна
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Ця допомога буде спрямована на стабілізацію і згуртування українських громад facebook.com/oleksandr.turchynov

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Про це повідомляється на сторінці агентства в Facebook. «Ця додаткова технічна допомога буде спрямована на подальшу стабілізацію і згуртування українських громад, підвищення стабільності місцевої економіки і прискорення її розвитку», - наголошується в повідомленні.

Офіційно про допомогу оголосять під час спільної прес-конференції керівника Бюро USAID у справах країн Європи і Євразії Брока Бірмана, спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і посла США в Україні Марі Йованович. Вона пройде в Слов'янську 15 травня.

Як повідомляв УНІАН, США вдвічі збільшать допомогу Україні на підтримку кібербезпеки до $10 млн.

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Теги: #Донбас#США#відбудова Донбасу