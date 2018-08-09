Зранку бойовики обстріляли КПВВ "Майорське", пропуск громадян призупинено

О 06.25 зі стрілецької зброї бойовики відкрили вогонь у напрямку КПВВ "Майорське".

Бойовики російських окупаційних військ на Донбасі сьогодні зранку обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) «Майорське», пропуск громадян тимчасово зупинено.

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Про це йдеться в ранковому зведенні на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі. "О 06.25 зі стрілецької зброї ворог відкрив вогонь у напрямку КПВВ "Майорське". Оголошено режим "Червоний". Пропуск громадян тимчасово призупинений", - повідомили в штабі.

Загалом упродовж поточної доби бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Красногорівки та Лебединського, важке озброєння поточної доби не застосовувалося.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 8 серпня, російські окупаційні війська 44 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, в тому числі двічі із важкого озброєння. Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, троє отримали поранення.