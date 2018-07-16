"Кугуар" прикордонників потрапив під вогонь бойовиків на Донбасі (фото)

Одна з куль потрапила у лобове скло бронемашини "Кугуар", але не пробила його, тому військовослужбовці не постраждали.

У Донецькій області бойовики обстріляли бронеавтомобіль "Кугуар" прикордонного наряду зі складу Об'єднаних сил.

Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян в Facebook.

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"О 6:00 ранку під час доставки зміни прикордонних нарядів Краматорського загону до т. зв. "нульового" блокпосту, що в напрямку контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорськ", з боку тимчасово окупованій території України почався обстріл зі стрілецької зброї", - повідомив він.

Одна з куль потрапила в лобове скло бронемашини "Кугуар", але не пробила його, тому військовослужбовці не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині ліквідували двох російських військових, які отримали нагороди за окупацію Криму. Так, були знищені прапорщик батальйону зв'язку 18 омсбр Мазудин Неджефов і водій того ж батальйону Имидвар Айдамиров.