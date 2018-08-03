Безпілотник СММ ОБСЄ помітив на Луганщини конвой з 8 гаубиць бойовиків

Також у бойовиків спостерігачами було помічено 12 танків.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що безпілотний літальний апарат місії помітив на окупованій частині Луганської області рух конвою з восьми гаубиць контрольованих Росією бойовиків.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 1 серпня до 19:30 2 серпня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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Зокрема, спостерігачі заявляють, що у порушення визначених координат для відведення озброєння на неконтрольованій урядом України території 1 серпня безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіусу дії помітив конвой з восьми 122-мм самохідних гаубиць 2С1, які рухалися з селища Лозівське (за 32 км на захід від Луганська) в село Хороше (за 36 км на захід від Луганська).

Також безпілотник ОБСЄ помітив 12 танків - шість Т-64 та шість Т-72 - неподалік Хорошого.

Раніше УНІАН повідомляв, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 174 вибухи у Донецькій і Луганській областях.