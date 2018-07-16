Бойовики понад 300 разів порушили "хлібне перемир'я" - Геращенко

Бойовики під час "хлібного перемир‘я" використовують стрілецьку зброю, міномети, рпг, гранатомети.

З початку "хлібного перемир'я" 1 липня бойовики на Донбасі щодня порушують режим тиші, хоча інтенсивність обстрілів дійсно дещо зменшилася.

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Про це перший віце-спікер Верховної Ради, уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко написала на сторінці в Facebook.

За її словами, бойовики під час "хлібного перемир‘я" використовують стрілецьку зброю, міномети, рпг, гранатомети.

"Більше десяти українських воїнів були поранені за ці два тижні, більше 300 порушень режиму тиші. На Луганщині найгарячішими залишаються Кримське і Троіцьке. Стріляють і по Золотому", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня на Донбасі російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, важке озброєння ворог не застосовував.