Штаб ООС показав фото обстріляного бойовиками КПВВ "Майорське"

Внаслідок обстрілу пропуск громадян тимчасово призупинено.

Сьогодні вранці бойовики російських окупаційних військ обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду «Майорське».

Прес-служба операції Об'єднаних сил у Facebook оприлюднила фото наслідків обстрілу.

Як повідомляв УНІАН, ворог відкрив вогонь у напрямку КПВВ "Майорське" о 06.25 зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу пропуск громадян тимчасово призупинений.

Загалом упродовж поточної доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Красногорівки та Лебединського, важке озброєння поточної доби не застосовувалося.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 8 серпня, російські окупаційні війська 44 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, в тому числі двічі із важкого озброєння. Внаслідок бойових дій один український військовий загинув, троє отримали поранення.