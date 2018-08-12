Бойовики на півдні Донеччини найбільше перешкоджають місії ОБСЄ - Хуг

Олександр Хуг особливо взазначив територію приблизно 30 кілометрів в ширину до узбережжя Азовського моря.

Пересуватися спостерігачам ОБСЄ перешкоджають по обидві сторони лінії розмежування на Донбасі, проте найбільше таких випадків відбувається на півдні окупованої території Донецької області.

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Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на заяву заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александра Хуга.

"Це відбувається по обидві сторони, проте активніше - на непідконтрольних уряду територіях. Особливо на півдні Донецької області, непідконтрольної Україною. Це клаптик землі приблизно 30 кілометрів у ширину, доходячи до Азовського моря. Нас неодноразово там зупиняли і не давали виконувати нашу роботу", - підкреслив він.

Хуг зазначив, що організація намагається захистити працівників місії за допомогою належного обладнання та навчань.

"Але ми не можемо захистити їх від усіх ризиків. І обидві сторони несуть відповідальність за захист цивільних, включаючи наших спостерігачів", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували колони російських вантажівок, які посеред ночі виїжджали на Донбас і рухалися по ґрунтовій дорозі, де немає прикордонно-пропускного пункту.